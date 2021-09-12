 

Трамп назвал фантастическим российского боксера Ковалева

12.09.2021, 7:47, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭкс-президент США Дональд Трамп во время боксерского боя во Флориде между американцем Эвандером Холифилдом и бразильцем Витором Белфортом назвал фантастическим российского боксера Сергея Ковалева.

Трамп взял на себя функции комментатора серии боксерских боев, которые проходят в его домашнем штате Флорида. Перед встречами Трамп вспоминал о знаменитых поединках прошлого, передает РИА «Новости». 

Когда речь зашла о мексиканском борце Канело Альвареса, который в 2019 году нокаутировал россиянина Сергея Ковалева в 11 раунде. «А что случилось с тем бойцом, с которым он дрался, с русским бойцом, которого я считал фантастическим?.. Что случилось с Сергеем, где он?» – задался вопросом Трамп.

По его словам, люди «не были так уверены насчет того боя».

Ковалев, экс-чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO в полутяжелом весе, в начале года должен был провести поединок с узбекистанцем Бектемиром Меликузиевым, однако из-за положительного допинг-теста россиянина организаторы отменили бой. Россиянин настаивает на том, что не принимал запрещенные препараты целенаправленно.

В 2019 году Ковалев проиграл нокаутом мексиканцу Канело Альваресу и не смог защитить титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.



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