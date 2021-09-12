 

В Совфеде напомнили об американском следе в «Умном голосовании»

12.09.2021, 7:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМИД подтвердил ранее озвученную информацию о связях США с сайтом «Умное голосование», сообщил сенатор Андрей Климов, который также указал на «спланированную предвзятость западных СМИ» в отношении предстоящих 19 сентября парламентских выборов в России.

В субботу председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил, что МИД подтвердил сделанное в четверг на площадке МИА «Россия Сегодня» «заявление об американском следе псевдо «умного голосования», авторство которого связывают с доморощенными иноагентами из группировки гр. Навального А.А. (они же уличены в экстремизме)».

В сообщении со ссылкой на заявление официального представителя МИД Марию Захарову говорится о том, что Вашингтон поддерживает проект ФБК (Фонд борьбы с коррупцией – запрещенная в РФ экстремистская организация-иноагент) «Умное голосование», разработчики которого «так или иначе связаны с Пентагоном».

Захарова отметила, что пятничный визит американского посла Джона Салливана в МИД был связан «именно с вмешательством Штатов во внутренние дела РФ и предстоящие выборы в Госдуму, в частности». В министерстве подчеркнули, что у Москвы есть неопровержимые доказательства нарушения российского законодательства американскими «цифровыми гигантами». «Очень много материалов уже было опубликовано по линии Роскомнадзора и наших правоохранительных органов… Роскомнадзор установил IP-адреса. Было установлено, что сервера и техническая поддержка у того самого приложения «Умное голосование»… в основном идут из США», – сказала Захарова.

Климов заверил, что возглавляемая им комиссия «продолжает работу по мониторингу и, в частности, констатирует явно спланированную предвзятость западных СМИ». По его словам, с 4 по 10 сентября было выявлено 65 публикаций в странах НАТО.

«Все о наших выборах. Основные публикации в США, ФРГ и Великобритании. Во всех соотношение относительно нейтральной информации и однозначно негативной (антироссийской по сути) примерно 1:10 (как по заказу!). Основа публикаций – фейки от СМИ-иноагентов и все тех же ставленников Запада из числа иноагентов (физических лиц, организаций и аффилированных с ними граждан и политических структур). Цель очернения избирательной кампании в РФ – обосновать запланированное еще весной в Вашингтоне «непризнание мировым сообществом» итогов думских выборов», – отметил Климов.

Сенатор предупредил, что заявления о «нелегитимности» российских выборов по западным графикам «намечены на период 14-21 сентября». «Заседание нашей комиссии по этому поводу планируется на 21 сен. (трансляция с 16.00 мск из СФ)», – подытожил Климов.

5 сентября арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к одноименному сайту был ограничен Роскомнадзором. В июле в интернет, по разным оценкам, утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования». Эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться».

Юрист Илья Ремесло отмечал, что приложение «Навальный», куда перешло «Умное голосование», также раскрывает данные использовавших его пользователей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.02 / Неаполитанская “Каморра” велела скорым перестать пользоваться сиреной

01.08 / Задержанных в Белоруссии 33 россиян арестовали

15.05 / В Офисе президента готовят “широкую пресс-конференцию” Зеленского

03.02 / Роскомнадзор выявил в соцсетях 2,5 тыс. призывов подростков на незаконные акции

05.07 / Тышкевич считает, что миграционный кризис в Литве – “неприятный сюрприз”, организованный Лукашенко

09.10 / В РФ издадут книги получившей Нобелевку поэтессы Глюк

08.02 / Исследование показало низкую эффективность вакцины AstraZeneca от южноафриканского штамма коронавируса

16.07 / Пушков обвинил Горбачева в «геополитической капитуляции»

10.07 / Латвия проявила интерес к размещению американских военных

18.06 / США заявили о готовности самостоятельно пресечь действия российских хакеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика