Столтенберг – Афганистан — не последний кризис, потребовавший военного вмешательства НАТО

Трагические события в Афгангистане, безусловно, ставят серьёзные вопросы перед миссией НАТО, пишет генсек альянса Йенс Столтенберг в своей статье для Die Welt. По мнению Столтенберга, пристальное внимание мирового сообщества должно подтолкнуть «Талибан»* к выполнению своих обещаний. Кроме того, глава НАТО предупредил, что Афганистан не был последним кризисом, потребовавшим военного вмешательства альянса.



Reuters

Теракты 11-го сентября 2001 года были атакой не только на США, но и на всех нас, пишет генсек НАТО Йенс Столтенберг в своей статье для Die Welt. Спустя 24 часа после нападения страны альянса впервые в истории активировали пункт 5 договора НАТО о коллективной обороне. Ещё некоторое время спустя страны альянса начали совместную операцию в Афганистане.

Теперь операция в Афганистане завершена, пишет Столтенберг: это была долгая и тяжёлая миссия, стоившая многих жизней и средств. При этом не стоит забывать достигнутого в её ходе, отмечает глава НАТО, подчёркивая, что если в 2001 году Афганистан был гаванью для международного терроризма, то с тех пор в странах НАТО не случилось ни одного теракта, спланированного на афганской территории.

Кроме того, Столтенберг отметил, что теперь взгляды мирового сообщества направлены на Афганистан, напоминая «Талибану»* о сделанных ими обещаниях. «Они не должны обеспечивать террористам безопасное место передышки, должны уважать права человека, должны обеспечить свободный выезд из страны для тех, кто желает её покинуть, и должны обеспечить доступ к гуманитарной помощи», — подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО признаёт, что события последних недель ставят серьёзные вопросы касательно операции альянса в Афганистане. «Мы должны извлечь из этого уроки», — пишет Столтенберг: при этом он также предостерёг от поспешных выводов.

«Афганистан не будет последним кризисом, который потребовал совместных действий Северной Америки и Европы в рамках НАТО. Всегда будет кто-то, желающий нам навредить», — подчеркнул Столтенберг. В качестве примера он привёл Ирак и Сирию, значительная часть которых была захвачена «Исламским государством»**, что потребовало военного вмешательства стран НАТО и их партнёров.

«Вооружённые силы являются гарантией нашей свободы. Дипломатия не будет успешной без поддержки силы и заслуживающих доверия военных сил», — отмечает Столтенберг, вспоминая времена холодной войны, когда военные силы НАТО придавали дипломатам и политикам необходимую силу для переговоров с СССР. Он также подчеркнул, что именно вооружённые силы НАТО помогают гарантировать основные ценности, такие как свобода, демократия и соблюдения прав человека.

Драматические события в Афганистане показали, что вызовы современного мира нельзя решить в одиночку, пишет Столтенберг. «Двадцать лет назад Северная Америка и Европа держались вместе. Мы должны и дальше следовать этой линии ради обеспечения нашей безопасности в настоящем и будущем», — резюмирует генсек НАТО.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.