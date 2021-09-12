Ученые назвали наиболее важные преимущества имбиря для здоровья человека

Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, посвященных изучению влияния употребления имбиря на здоровье человека. На основании его результатов исследователи выделили наиболее важные позитивные преимущества данного продукта.

Ученые напомнили, что имбирь издревле является в азиатских странах неизменным лечебным продуктом при терапии заболеваний дыхательных путей – при простуде или вирусных заболеваниях он существенно облегчает боль в горле и препятствует кашлю. Однако наиболее важным компонентом оздоровления данное корневище является при лечении и профилактике проблем желудочно-кишечного тракта. В частности, содержащееся в нем соединение под названием гингерол, улучшающее моторику желудка и процесс прохождения пищи в кишечнике, подавляет мышечные спазмы, способствуя таким образом избавлению от тошноты и рвоты. Добавление имбиря в закуски стимулирует аппетит, подготавливая кишечник к притоку пищи. Кроме того, для продукта характерно свойство улучшения метаболизма – так, по данным некоторых исследований, имбирь может ускорить потерю излишней массы и снизить риск ожирения за счет улучшения метаболического баланса.

Впрочем, весьма полезен имбирь и в решении других проблем со здоровьем человеческого организма. Например, ряд сильнодействующих соединений, содержащихся в нем, улучшают когнитивные функции, защищая клетки мозга от окислительного стресса и воспалительных процессов. Также продукт помогает уменьшить уровень “плохого” холестерина – такая способность обусловлена его способностью к снижению липопротеинов низкой плотности. Антидиабетические свойства имбирю обеспечивают его возможности к регулированию сахара в крови, и даже менструальные циклы и спазм данный корень способен облегчить, поскольку обеспечивает снижение уровня простагландинов в организме. Материалы научной работы опубликованы в Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.

Источник: glas.ru