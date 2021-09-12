 

Паромное сообщение Сахалина с материком закрыли из-за циклона

12.09.2021, 6:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПаромная переправа Холмск (Сахалинская область) – Ванино (Хабаровский край) закрыта в воскресенье из-за циклона на Сахалине, сообщила пресс-служба правительства области.

«В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, с начала суток 12 сентября закрыто движение через паромную переправу Ванино – Холмск – Ванино», – приводит текст сообщения пресс-службы РИА «Новости».

Отмечается, что согласно имеющемуся метеопрогнозу, движение паромов из порта Ванино может быть возобновлено во второй половине суток 13 сентября.

В субботу на центральную и южную часть Сахалина обрушился циклон с обильными дождями. Наибольший урон циклон нанес Макаровскому району, там на железную и автодороги сошло более 20 селей. Железнодорожное сообщение остановлено. В районе действует режим ЧС.

В начале сентября Минтранс поддержал строительство моста на Сахалин. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему идея постройки моста на Сахалин обсуждается руководством страны?

В октябре 2020 года президент Владимир Путин заявил, что РФ нужен мост на Сахалин и вопрос его строительства с повестки дня не снят. Проект предварительно оценивается в 576 млрд рублей без НДС. 226 млрд из них – мостовой переход с подходами, 350 млрд – железнодорожная линия. Мост может быть построен до конца 2035 года.

В конце 2020 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что обсуждение строительства моста на Сахалин ведется постоянно, но конкретных планов на этот счет нет.



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