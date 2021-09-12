«Нас не зовут на юбилей злодейства»

Дмитрий Быков. Обидчивая баллада 11 сентября.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Журналистам российских агентств ТАСС и РИА «Новости» отказали в аккредитации на мероприятия, посвященные жертвам терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Такое решение они получили от организаторов.

Посол американский вызван в МИД. По местным СМИ обиженно гремит: С Россией снова поступили дерзко. Хотя мы сострадали вам, хотя Мы сверхдержава, — двадцать лет спустя Нас не зовут на юбилей злодейства.

К чему скрывать: за эти двадцать лет Мы изменились. Западников нет, Зато возрос процент державной ваты, И в новом состоянии своем Мы с легким сожаленьем признаем: Тогда вы сами были виноваты.

Тогда вы лезли в худшие из дыр. Вмешательством вы утомили мир. От вас буквально никуда не деться. Мы не хотим, чтоб вы учили нас, — И в результате «Новости» и ТАСС Не позовут на юбилей злодейства.

Что говорить! Устали мы давно От вашей кока-колы и кино, И от судебной вашей канители, От ваших санкций, бьющих в молоко, От поучений Байдена и Ко… Но чтобы вы позвали — мы хотели.

Хотелось лицемерно сострадать (Нам за притворство можно «Оскар» дать!), Хотелось нам парадно приодеться И, на пиндосов глядя свысока, Сочувственно причмокнуть… Но пока Нас не зовут на юбилей злодейства.

А уж конечно, красная Москва Нашла бы адекватные слова — Что, мол, нашла Америку награда; Террор, конечно, нами обличен, Тогда, увы, мы были ни при чем, Но, собственно, вам было так и надо!

Так почему же эллин, иудей, И англосакс, и галльский прохиндей, Кому начистить вы мечтали с детства, Стоят в ряду порядочных людей, — А вас, страну возвышенных идей, Не пригласят на юбилей злодейства?!

Ужели потому, что вы злодей?!

Дмитрий Быков

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