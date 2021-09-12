 

Японец рассказал, от чего можно умереть в путешествии по России

12.09.2021, 5:41, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПисатель из Японии Макото Сиина проехался по маршруту первого соотечественника, побывавшего в Сибири 200 лет назад, и рассказал о своих впечатлениях, пишет Yahoo News Japan.

Японец Кодаю Дайкокуя более 200 лет назад посетил Россию, он первым из Японии исследовал Сибирь. Сиина захотел повторить его маршрут, дополнив его Якутией, передает РИА «Новости».

Писатель прибыл в Якутск из Москвы на самолете, в день вылета в городе стояли морозы в 20 градусов, в пункте назначения – минус 48.

«Я так же, как и команда Дайкокуя, боролся с обморожениями, путешествуя по тундре на санях, запряженных лошадьми, где температура была минус 50 градусов, чего японские путешественники даже не могли себе представить», – сообщил Сиина.

Его удивило предупреждение местных жителей, сообщивших, что на таком морозе нельзя пить воду, поскольку наступит смерть, так как не выдержат внутренние органы.

«Мне предложили: «Если не веришь, попробуй». Я немного подумал и ответил: «Я верю, поэтому пробовать не буду», – поделился воспоминаниями писатель.

Японец добавил, что птицы при таком морозе падают на лету, а хлеб промерзает так, что его тяжело держать.

Сиина также узнал о том, что в Якутске местные носят меховые пальто и шапки, и прикрывают так, чтобы наружу оставались лишь глаза. «Иначе можно получить обморожение, и если не оказать быструю и правильную помощь, нос и уши отвалятся, а на щеках появятся язвы», – добавил он.



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