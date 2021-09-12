 

В США предсказали поражение Франции в случае войны с Россией

12.09.2021, 5:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИз доклада американского аналитического центра RAND следует, что Франция в случае начала войны не сможет долго противостоять России, информирует Forbes.

Как утверждают авторы исследования из американского аналитического центра, у Франции мощная армия с самой современной боевой техникой. В ее составе есть новейшие самолеты, хорошо обученные подразделения спецназа и ядерное оружие, передает РИА «Новости».

Однако французские вооруженные силы ненадежны, поскольку не обладают людскими резервами и запасами боеприпасов для ведения длительных боевых действий с Россией.

Россия, подчеркивается в докладе, является сильным и умелым противником. Без американской поддержки Францию в случае конфликта ожидает провал.

Напомним, в феврале обозреватель французского издания Atlantico в своей статье выразил уверенность, что руководство Европы затерялось между незнанием недавних событий и застарелыми стереотипами, оно не осознает мощь российского оружия.



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