В США предсказали поражение Франции в случае войны с Россией
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Из доклада американского аналитического центра RAND следует, что Франция в случае начала войны не сможет долго противостоять России, информирует Forbes.
Как утверждают авторы исследования из американского аналитического центра, у Франции мощная армия с самой современной боевой техникой. В ее составе есть новейшие самолеты, хорошо обученные подразделения спецназа и ядерное оружие, передает РИА «Новости».
Однако французские вооруженные силы ненадежны, поскольку не обладают людскими резервами и запасами боеприпасов для ведения длительных боевых действий с Россией.
Россия, подчеркивается в докладе, является сильным и умелым противником. Без американской поддержки Францию в случае конфликта ожидает провал.
Напомним, в феврале обозреватель французского издания Atlantico в своей статье выразил уверенность, что руководство Европы затерялось между незнанием недавних событий и застарелыми стереотипами, оно не осознает мощь российского оружия.
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