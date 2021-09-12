Мнение: Рихард Адольфович Зорге

В Казани установили мемориальную доску с ошибкой в отчестве советского разведчика. В действительности же отчество Рихарда Зорге – Густавович, а не Адольфович!

В управлении культуры заявили, что не они – балансосодержатели этой доски. И делать ничего не будут. Позорище!

https://twitter.com/kompolk/status/1436669171018911745 – цинк

Уже не раз писал, если несколько раз посадить лет на 5-10 подобных "девочек-дизайнеров", просто для примера, то количество таких эпизодов существенно сократится.

Как начали уголовные дела по поводу фоточек Гитлера и Власова на сайте "Бессмертного полка" заводить, так сразу "внезапно" кол-во таких эпиходов начало сокращаться.

Поскольку особой реакции нет, то подобные истории повторяются раз за разом на фоне болтовни про заботу о историческом наследии.

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