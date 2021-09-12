Меркель назвала кризис с беженцами на границе с Белоруссией «гибридной атакой»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала миграционную ситуацию на польско-белорусской и литовско-белорусской границах гибридной атакой из-за ситуации с беженцами.

«Мы сейчас видим на восточной границе гибридные атаки, средства давления в виде беженцев. Это касается Литвы и Польши», – сообщила канцлер, передает ТАСС.

По ее словам, в сложившейся ситуации необходимо оказывать гуманитарную помощь и одновременно защищать внешние границы, как это делалось в Греции.

Ранее сообщалось, что глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.