 

Меркель назвала кризис с беженцами на границе с Белоруссией «гибридной атакой»

12.09.2021, 4:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКанцлер ФРГ Ангела Меркель назвала миграционную ситуацию на польско-белорусской и литовско-белорусской границах гибридной атакой из-за ситуации с беженцами.

«Мы сейчас видим на восточной границе гибридные атаки, средства давления в виде беженцев. Это касается Литвы и Польши», – сообщила канцлер, передает ТАСС.

По ее словам, в сложившейся ситуации необходимо оказывать гуманитарную помощь и одновременно защищать внешние границы, как это делалось в Греции.

Ранее сообщалось, что глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.



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