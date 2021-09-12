 

Пушков ответил на угрозы США в адрес РФ за «присоединение» Украины

12.09.2021, 4:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБывший посол Соединенных Штатов в Киеве Джон Хербст придумывает несуществующие угрозы и сам же их героически отбивает, сообщил сенатор Алексей Пушков в ответ на утверждение американского дипломата о введении против РФ «очень серьезных санкций» США в случае присоединения Украины.

«Экс-посол США на Украине Джон Хербст слишком сильно переживает за Украину. Все-таки вредно там быть послом: это мешает трезвому взгляду на вещи. Хербст сам придумывает несуществующие угрозы и сам же их героически отбивает угрозами в адрес России. Насильно присоединять Украину? Да кому такое придет в голову? В ее нынешнем состоянии она не нужна ни НАТО, ни ЕС, а другого состояния не предвидится. Так что угрозы Хербста – мимо цели, в пустоту. Сотрясение воздуха», – написал сенатор в своем Telegram-канале, комментируя публикацию в газете ВЗГЛЯД.

Накануне бывший американский посол в Киеве Джон Хербст заявил, что Соединенные Штаты применят к РФ очень серьезные санкции в случае присоединения Украины, которые якобы могут «разрушить» российскую экономику. В тот же день в Киеве заявили, что Украина якобы фактически находится в состоянии третьей мировой войны.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны РФ и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что огульные заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что заявление Зеленского нелогично и оторвано от реальности. Американцы посоветовали Зеленскому не полагаться на помощь Вашингтона после слов о возможной войне с Россией. Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией.

В начале сентября президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков обратил внимание, что РФ в лице президента Владимира Путина в очередной раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной.



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