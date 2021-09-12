 

Организованы поиски заблудившегося в Кировской области военного

12.09.2021, 4:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКомандование Кировского гарнизона и правоохранительные органы разыскивают 24-летнего военнослужащего, пропавшего с оружием без боезапаса в лесу в Кировской области рядом с воинской частью, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«Командованием Кировского гарнизона совместно с правоохранительными органами принимаются меры по розыску 24-летнего военнослужащего, пропавшего в лесном массиве рядом с воинской частью. Военнослужащий имел при себе оружие без боеприпасов», – приводит текст сообщения ТАСС.

По данным пресс-службы ЦВО, «по предварительной информации, в ходе следования с места несения дежурства в расположение воинской части военнослужащий отклонился от маршрута и заблудился». «Для выяснения всех обстоятельств на месте работает комиссия», – добавили в округе.

Напомним, в июле прошлого года отправившаяся за грибами и потерявшаяся в лесу 81-летняя пенсионерка раскрыла секрет выживания.



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