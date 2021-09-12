Мнение: Территориальное сжатие

Информация о том, что федеральная власть прекращает или существенно ограничивает субсидии регионам, концентрируя ресурсы на ключевых административных и агломерационных точках и локациях, помимо общей картины надвигающегося распада, позволяет сделать и сугубо конкретный вывод на ближайшую перспективу.

Ближайшая перспектива — это, конечно, «четвертая волна». Причастные к террору уже, что называется, бьют в нетерпении копытом. И нет ни малейших сомнений, что сезонное осеннее обострение инфекционных заболеваний будет интерпретировано именно как «четвертая волна», а так как эти люди держат в руках и статистику, то нет никаких сомнений, в каком именно виде она будет подана. И естественно, что немедленно обнаружатся свидетели, у которых сосед или коллега по работе тяжело заболел, что, конечно, должно будет убедительно подтвердить всё, что станет вываливаться на нас с экранов и мониторов.

Однако у «четвертой волны» уже сейчас можно предполагать специфические черты, которые весьма явно стали проявляться уже в период «третьей», летней волны. Это стягивание террора из регионов в крупные города, в основном столичные Москву и Петербург. Я имел возможность наблюдать «третью волну» и в регионе, и в Петербурге, и могу точно сказать, что регионы уже летом проявляли преданность курсу исключительно на словах. Практически никакого серьезного отличия периода «волны» от периода до неё не ощущалось. В отличие от Петербурга и особенности Москвы, где власть изобретала самые разные ухищрения в видах насилия, чтобы отрапортовать о новом достижении в вопросах вакцинирования широких народных масс.

Причина на поверхности: террор — мероприятие крайне затратное. Широкий террор «по площадям» – затратное невероятно. Кстати, поэтому умные государства, уж если прибегают к этому крайне нетривиальному методу управления, стараются жестко ограничивать его по времени и по той социальной группе, по которой и наносится карающий удар.

Если вспомнить террор советского времени, то он никогда не носил (во всяком случае со стороны государства) несистемного характера. Целью его всегда была очень конкретная группа населения — вначале это были сторонники Февраля, против которых был объявлен «красный террор» (кстати, в ответ на террор, который запустили они сами), следующая системная кампания террора проводилась государством против проигравших в политической борьбе за выбор стратегии развития: вначале троцкистской группы в самой партии, затем — сторонников проигравших тактических решений. Апофеозом террора стал двухэтапный цикл, когда вначале были буквально поголовно пущены под нож герои Гражданской войны (а герои любой гражданской войны — это всегда отборнейшая мразь с обеих сторон. Садисты, убийцы, палачи и просто ни к чему иному не приспособленные люди, не умеющие делать ничего созидательного, а предпочитающие решать проблемы одним методом — методом революционного террора). В общим, в первой части под нож пошли эти отбросы, а затем — их палачи, просто потому, что любой террор как ремонт: его нельзя остановить, его можно только прекратить.

Когда я слышу нынешние взрыдания по поводу кровавого режима, я всегда задаюсь вопросом — а в курсе ли, кого именно этот режим так жестко окорачивал? (Случайных и невинных жертв, безусловно, хватало. Хотя во многом они были жертвами «глубинного народа», решавшего под общий шумок свои личные неприязненные отношения. Можно подумать, сегодня среди «глубинного народа» мало таких же доносчиков, сексотов и просто мерзавцев, точно так же с удовольствием делающих гадости близким, соседям или коллегам)

Но все это беллетристика. Суть в ином. Тотальный террор по площадям — такое в Советской России не практиковалось, что бы по этому поводу сегодня не говорили мифы и легенды либеральной интеллигенции. Не потому, что соввласть была обезображена гуманизмом, а потому, что умные люди — не чета нынешней публике — отчетливо понимали ограниченность ресурса при проведении подобных мероприятий. Поэтому они всегда были жестко ограничены адресно и по времени. Во всяком случае, проектно.

Нынешний террор путинской камарильи против народа выглядит на этом фоне клиническим идиотизмом. Так как он именно бессодержателен, бессистемен и главное — не имеет никаких целевых показателей. Что ведет ко вполне предсказуемому результату. Насилие идет волнами, поразительно совпадающими с «волнами коронавируса». Еще вопрос, что здесь первично.

Волны — потому что непрерывное насилие для истощенного безудержным воровством режима непосильно. Ему требуется отрабатывать цикл «напрягся-расслабился». Держать все системы управления в состоянии непрерывного насилия над людьми режим не в состоянии. Однако уже после второй итерации весной и в ходе третьей нынешним летом стало очевидно, что даже в таком цикличном сценарии ресурс поддерживать террор на всей территории страны недостаточен. Регионы в основном имитировали борьбу, которая переместилась в Москву и Петербург, и чем дальше от них — тем менее ожесточенными выглядели насильственные меры, тем быстрее всё заканчивалось, причем зачастую население уже и не замечало, что что-то эдакое происходит. Особенно на фоне стремительно распадающейся социальной инфраструктуры, так как из нее буквально вынесли весь ресурс, и без того рахитично куцый.

«Четвертая» волна, скорее всего, поддержит этот тренд. Регионы опять будут имитировать, насилие станет концентрироваться в основном в крупных городах. Теперь у местных элит появляется еще один повод для саботажа: отказ федерального центра от помощи регионам их руководством будет однозначно воспринят в предельно негативном ключе. И проявлять рвение в уничтожении собственной кормовой базы (а региональные элиты кормятся как раз со своей территории) во имя неизвестно чего будут только заброшенные в регионы на парашютах назначенцы Центра. Да и те в целом, будучи вменяемыми (в аппаратном смысле) людьми, наверняка не станут обострять отношения с местными кланами.

Поэтому четвертая волна террора и насилия будет еще более сконцентрирована в центральных городах и практически не будет поддержана на местах. И если тренд действительно будет таким, то к «пятой волне» – а это, конечно, будет весеннее инфекционное обострение — мы увидим еще более удивительные вещи, когда даже в Москве, Подмосковье, Петербурге будут возникать целые зоны административного саботажа. Что сделает «пятую волну» критической с точки зрения невозможности продолжения нынешней стратегии управления через страх — ресурс для «шестой волны» будет исчерпан полностью. И именно тогда режим будет вынужден принимать какое-то решение, которого на самом деле в нынешней парадигме уже нет даже сейчас.

Но до этого еще нужно дожить. Хотя времени и не так уж и много осталось, впереди у нас пока «четвертая волна». Она будет интересна именно с точки зрения: продолжится ли тенденция на территориальное сжатие насильственных мероприятий в стране? Если да — то дальнейший ход событий будет почти предопределен. Нет — возможны какие-то варианты.

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