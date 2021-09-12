 

Путин прибыл в Псковскую область на открытие памятника Невскому

12.09.2021, 3:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Владимир Путин приехал в Псковскую область, он будет участвовать в церемонии открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной».

Президент также проведет рабочую встречу с главой региона Михаилом Ведерниковым, передает ТАСС.

Мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» находится на берегу Чудского озера, где в 1242 году произошло Ледовое побоище. В комплекс входят шесть монументов спешившихся витязей, три конные фигуры, доспехи поверженного врага и флаговая группа.

В 2021 году в РФ отмечают 800-летие со дня рождения Александра Невского. 



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