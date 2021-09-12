Путин прибыл в Псковскую область на открытие памятника Невскому

Президент Владимир Путин приехал в Псковскую область, он будет участвовать в церемонии открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной».

Президент также проведет рабочую встречу с главой региона Михаилом Ведерниковым, передает ТАСС.

Мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» находится на берегу Чудского озера, где в 1242 году произошло Ледовое побоище. В комплекс входят шесть монументов спешившихся витязей, три конные фигуры, доспехи поверженного врага и флаговая группа.

В 2021 году в РФ отмечают 800-летие со дня рождения Александра Невского.