Армии пообещали более 240 современных танков до конца 2021 года

В подразделения Сухопутных войск РФ до конца 2021 года поступит более 240 современных и модернизированных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90 «Прорыв», следует из опубликованной Минобороны информации.

В военном ведомстве подчеркнули, что обновление танкового парка происходит ежегодно. Предприятия оборонно-промышленного комплекса, поставляют подразделениям Сухопутных войск современные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах, передает РИА «Новости».

Т-72Б3М – модернизированная версия основного боевого танка Т-72 с повышенной надежностью, подвижностью, и эргономикой. Модификация получила новый двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, что на 300 лошадиных сил больше, чем у Т-73Б3. Также танк оснащен 125-мм орудием с улучшенной баллистикой, ресурсом и прицелом «Сосна-У», цифровым баллистическим вычислителем и панорамным прицелом.

Т-80БВМ – это глубокая модернизация танка Т-80БВ, оснащенного газотурбинной силовой установкой и встроенной противоснарядной динамической защитой.

Т-90М «Прорыв» – новая модификация Т-90А, созданная в ходе опытно-конструкторской работы «Прорыв-3».

Напомним, в июне в Минобороны планировали, что в 2021 году сухопутные войска РФ получат более 170 современных танков, в том числе боевые танки Т-90М «Прорыв».

В марте американское издание The National Interest назвало российский танк Т-90М «монстром», который «заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников».