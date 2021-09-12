Миллионы коренных жителей Мексики погибли от вирусов, привезенных европейскими колонистами

Исследование останков коренных жителей древней Мексики позволило установить, какие болезни они подхватили в результате колонизации Америки европейцами.

Как известно, у коренных жителей Нового света не было иммунитета от болезней, переносчиками которых были европейцы. Но еще больше им угрожали те инфекции, которые завезли из Африки в результате начавшейся работорговли.

Речь идет об оспе, кори, эпидемическом паротите и других опаснейших заболеваниях, которые убили миллионы древних мексиканцев. По словам ученых, первые эпидемии начались еще в шестнадцатом веке вскоре после открытия Америки Христофором Колумбом. Это подтверждается наличием ДНК древних вирусов, обнаруженных в останках людей, которые умерли в то время.