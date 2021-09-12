Составлен подробный каталог пояса Койпера

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12.09.2021, 3:32, Новости дня
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Составлен наиболее подробный каталог пояса Койпера, в который добавили еще 461 небесное тело. Теперь к услугам специалистов описание 815 различных объектов, сообщают специалисты.

Напомним, что пояс Койпера находится на краю Солнечной системы за орбитой Нептуна. Он состоит из малых планет и астероидов, которые часто представляют собой обычные куски льда. Кстати, самым большим объектом является Плутон, ранее считавшийся девятой планетой.

Пояс Койпера обычные люди часто путают с Поясом астероидов, который находится между орбитами Марса и Юпитера. Первый не просто значительно удален от Солнца, но и намного шире, отмечают ученые. Кроме того, пояс Койпера до сих пор считается самой малоизученной областью Солнечной системы.



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