Составлен подробный каталог пояса Койпера

Составлен наиболее подробный каталог пояса Койпера, в который добавили еще 461 небесное тело. Теперь к услугам специалистов описание 815 различных объектов, сообщают специалисты.

Напомним, что пояс Койпера находится на краю Солнечной системы за орбитой Нептуна. Он состоит из малых планет и астероидов, которые часто представляют собой обычные куски льда. Кстати, самым большим объектом является Плутон, ранее считавшийся девятой планетой.

Пояс Койпера обычные люди часто путают с Поясом астероидов, который находится между орбитами Марса и Юпитера. Первый не просто значительно удален от Солнца, но и намного шире, отмечают ученые. Кроме того, пояс Койпера до сих пор считается самой малоизученной областью Солнечной системы.