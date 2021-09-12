Появились данные о перелетевших в Узбекистан из Афганистана самолетах

Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что в Узбекистане находятся 46 перебазированных из Афганистана военных самолетов и вертолетов. При этом Вашингтон якобы договорился с Ташкентом об эвакуации на базу США в Дохе 585 афганских летчиков и экипажей воздушных судов с семьями.

Как утверждается в материале, речь идет о пилотах афганских ВВС, которые после прихода талибов ко власти в Афганистане бежали вместе с родными в Узбекистан на самолетах и вертолетах афганских ВВС. Отмечается, что талибы оказывали давление на власти Узбекистана с целью добиться выдачи покинувших Афганистан летчиков, передает РИА «Новости».

Как подчеркивает издание, сами летчики, несмотря на обещанную талибами амнистию всем чиновникам и военным, опасаются за свою безопасность и безопасность своих родных. Согласно изданию, в общей сложности в Узбекистане находятся 585 афганских летчиков, членов экипажей и их родственников. Как ожидается, эти люди в выходные «вылетят на военную базу США в Дохе», но пока не ясно, отправятся ли они в дальнейшем в США или куда-либо еще.

Издание утверждает, что в Узбекистане якобы находятся 46 перебазированных из Афганистана военных самолетов и вертолетов, их дальнейшая судьба остается неясной. Талибы призывают вернуть воздушные суда в Афганистан, однако такой шаг, вероятно, вызовет решительное возражение со стороны США, говорится в статье.

В материале отмечается, что представитель талибов Сухейль Шахин сообщил о необходимости возвращения бежавших афганских летчиков в республику. «Эти пилоты должны вернуться в свою страну, страна нуждается в них», – сказал Шахин, слова которого приводит издание.

Ранее сообщалось, что 15 августа три военных самолета Embraer 314 ВВС Афганистана запросили разрешение на посадку в аэропорту Ханабад в Карши в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана. Их перенаправили в аэропорт Термез (административный центр в Сурхандарьинской области) при сопровождении двух военных самолетов МиГ-29 ВВС Узбекистана, однако один из Embraer 314 столкнулся с МиГ-29, в итоге машины разбились. Указывалось, что пилоты истребителя катапультировались и приземлились на парашютах. При этом позже сообщение о столкновении Embraer 314 и МиГ-29 было удалено.

Также сообщалось, что самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО Узбекистана при попытке нарушения границы. Министерство обороны Узбекистана подтвердило факт катастрофы самолета ВВС Афганистана в приграничной с республикой области.

Напомним, 15 августа талибы* вошли в Кабул. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. После перехода Афганистана в руки талибов среди жителей страны, сотрудничавших с американцами, началась паника, в воздушной гавани Кабула возникла давка. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» при эвакуации из аэропорта Кабула. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос талибы возложили на США.