 

На дне Адриатического моря обнаружено затонувшее древнее судно

12.09.2021, 2:38, Новости дня
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Следы самого древнего в Адриатическом море кораблекрушения обнаружены у берегов Хорватии. По мнению ученых, судно, длина которого составляла от 20 до 25 метров, ходило по здешним водам во втором веке до нашей эры.

Самое интересное, что остатки древнего корабля лежали на глубине всего-то двух с половиной метров. Очень удивительно, что до сих пор его никто не замечал, отмечают эксперты. Ведь вода в Адриатике очень чистая и прозрачная.

Скорее всего, это был торговый корабль, утверждают ученые. То именно стало причиной кораблекрушения, сегодня уже установить практически невозможно. Однако археологи начали исследования в надежде найти как можно больше артефактов. Маловероятно, что оно отправилось в путь с пустыми трюмами.



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