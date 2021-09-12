 

Астрономы доказали, что в нашей галактике неоднородная межзвездная среда

12.09.2021, 2:38, Новости дня
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Ученые из женевского университета проанализировали информацию, собранную при помощи космического телескопа Hubble. В результате удалось установить, что в некоторых областях галактики Млечный Путь тяжелых элементов в межзвездном пространстве в несколько раз меньше, чем обычно.

Астрономы полагают, что такая неоднородность связана с распространением облаков из водорода во время формирования самой галактики.

Между звездами и черными дырами не абсолютная пустота, напоминают ученые. В очень разреженном состоянии там можно найти газы, пыль, есть электромагнитные поля и, возможно, темная материя. Хотя наличие последней пока еще не доказано наукой. Подробнее о данном исследовании можно прочитать в журнале Nature.



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