 

Погрузчик устроил коллапс на огромном складе

12.09.2021, 2:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Этот день водитель погрузчика запомнит на всю жизнь. Конечно, если выжил.

Система видеонаблюдения зафиксировала, как неизвестный водитель дизельного вилочного погрузчика одним движением сокрушил массу стеллажей на гигантском складе. На кадрах эпичного разрушения – огромный по всем трем измерениям склад. Издалека в сторону камеры наблюдения приближается погрузчик. Ничто не предвещало хаос, который будет твориться здесь через пару минут.

Приблизившись к другим работникам склада, водитель погрузчика зарулил чуть в сторону и легонько задел стеллаж. Этого оказалось достаточно, чтобы сломалась одна нижняя полка. Следом за ней рухнул весь стеллаж со всем содержимым, погрузчик ударом стеллажей отбросило на другие, они тоже рухнули, за ними следующий, и пошло-поехало, в строгом соответствии с законами домино и всемирного безобразия. Огромная часть склада обрушилась, как карточный домик, и погребла под собой водителя с погрузчиком. Его дальнейшая судьба пока неизвестна.

Ненадежный источник: РИА Fognews



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.06 / Мнение: Троянские пупыри

18.04 / Мнение: Опасно быть донором

06.01 / Мнение: Ловушка для “плюсов”

28.08 / Самые лучшие стрижки для густых непослушных волос: трендовые варианты на осень

15.08 / Воздушно-капельный поцелуй

15.08 / “Смерть стоит того, чтобы жить”: Со дня гибели Виктора Цоя прошло 30 лет

05.01 / Мнение: Письмо: “Тrue story”

06.08 / Садальский: Театр “Современник” умер

28.04 / Мнение: Иерархия культур

06.04 / Открыта регистрация на первые образовательные антишколы арт-кластера “Таврида”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика