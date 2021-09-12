Погрузчик устроил коллапс на огромном складе

Этот день водитель погрузчика запомнит на всю жизнь. Конечно, если выжил.

Система видеонаблюдения зафиксировала, как неизвестный водитель дизельного вилочного погрузчика одним движением сокрушил массу стеллажей на гигантском складе. На кадрах эпичного разрушения – огромный по всем трем измерениям склад. Издалека в сторону камеры наблюдения приближается погрузчик. Ничто не предвещало хаос, который будет твориться здесь через пару минут.

Приблизившись к другим работникам склада, водитель погрузчика зарулил чуть в сторону и легонько задел стеллаж. Этого оказалось достаточно, чтобы сломалась одна нижняя полка. Следом за ней рухнул весь стеллаж со всем содержимым, погрузчик ударом стеллажей отбросило на другие, они тоже рухнули, за ними следующий, и пошло-поехало, в строгом соответствии с законами домино и всемирного безобразия. Огромная часть склада обрушилась, как карточный домик, и погребла под собой водителя с погрузчиком. Его дальнейшая судьба пока неизвестна.

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