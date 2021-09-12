Москвичи провели субботник в память о Лужкове

В Москве на 85-летие мэра столицы Юрия Лужкова в музее-заповеднике «Коломенское» прошел открытый субботник в память о главе города, в нем поучаствовали москвичи всех возрастов.

Субботник продолжил заложенную Лужковым традицию по восстановлению исторических садов Коломенского при участии всех желающих, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Пять лет назад в сентябре Лужков отпраздновал свое 80-летие на этом же месте, высаживая вместе с пришедшими поздравить его москвичами молодые яблони и груши – всего более 500 деревьев.

Тогда же он призвал присутствующих собраться в Коломенском снова, в сентябре 2021 года, и вместе посадить еще один сад – сегодня его пожелание и память пришли в парк почтить тысячи человек.

На территории посадки по существующим требованиям к мероприятиям могли находиться не более 500 человек одновременно, что строго соблюдалось организаторами, поэтому люди были готовы ждать своей очереди, чтобы присоединиться к высадке деревьев.

Каждого пришедшего на субботник организаторы снабдили фартуком, дождевиком, защитной маской, перчатками и памятной кепкой. В зонах посадки участников ждал весь необходимый инвентарь. Всего за час ими было высажено более 250 деревьев.

По окончании работ в память о мэре и его подарке городу на территории восстановленного исторического сада в Коломенском был торжественно открыт мемориальный камень работы народного художника РФ Щербакова с надписью «Сад воссоздан Юрием Михайловичем Лужковым (1936-2019) и расширен в честь его 85-летия».

На церемонии с речью о покойном выступили народные артисты Надежда Бабкина, Михаил Турецкий, автор мемориального камня Салават Щербаков, а также председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков.

«Сегодня мы продолжаем славную традицию, заложенную мэром Юрием Лужковым. Именно он создал основу для того, чтобы Москва стала лучшим городом на Земле. И эти деревья, этот сад – самый лучший ему памятник. Сегодняшнее событие – праздник для всей Москвы, посвященный самому народному мэру – Юрию Михайловичу Лужкову», – обратился Шмаков к участникам субботника.

Бабкина напомнила собравшимся о неоценимой поддержке, которую Юрий Лужков оказывал деятелям культуры Москвы даже в самые сложные для столицы периоды.

Организатором мероприятия выступил Фонд Юрия Лужкова, созданный его членами семьи, друзьями и соратниками с целью реализовывать общественно-значимые программы, которые продолжат многолетний созидательный труд Юрия Михайловича во благо москвичей и россиян.

Ведущий церемонии артист театра и кино Андрей Анкудинов отметил, что Лужков «был народным мэром, близким к простым людям, понимающим их», потому этот мемориальный камень – «памятник народный, памятник народной традиции субботников, памятник стремлению делать Москву лучше – всему тому, что было так важно для Юрия Михайловича Лужкова».