 

Москвичи провели субботник в память о Лужкове

12.09.2021, 2:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Москве на 85-летие мэра столицы Юрия Лужкова в музее-заповеднике «Коломенское» прошел открытый субботник в память о главе города, в нем поучаствовали москвичи всех возрастов.

Субботник продолжил заложенную Лужковым традицию по восстановлению исторических садов Коломенского при участии всех желающих, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Пять лет назад в сентябре Лужков отпраздновал свое 80-летие на этом же месте, высаживая вместе с пришедшими поздравить его москвичами молодые яблони и груши – всего более 500 деревьев.

Тогда же он призвал присутствующих собраться в Коломенском снова, в сентябре 2021 года, и вместе посадить еще один сад – сегодня его пожелание и память пришли в парк почтить тысячи человек.

На территории посадки по существующим требованиям к мероприятиям могли находиться не более 500 человек одновременно, что строго соблюдалось организаторами, поэтому люди были готовы ждать своей очереди, чтобы присоединиться к высадке деревьев.

Каждого пришедшего на субботник организаторы снабдили фартуком, дождевиком, защитной маской, перчатками и памятной кепкой. В зонах посадки участников ждал весь необходимый инвентарь. Всего за час ими было высажено более 250 деревьев.

По окончании работ в память о мэре и его подарке городу на территории восстановленного исторического сада в Коломенском был торжественно открыт мемориальный камень работы народного художника РФ Щербакова с надписью «Сад воссоздан Юрием Михайловичем Лужковым (1936-2019) и расширен в честь его 85-летия».

На церемонии с речью о покойном выступили народные артисты Надежда Бабкина, Михаил Турецкий, автор мемориального камня Салават Щербаков, а также председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков.

«Сегодня мы продолжаем славную традицию, заложенную мэром Юрием Лужковым. Именно он создал основу для того, чтобы Москва стала лучшим городом на Земле. И эти деревья, этот сад – самый лучший ему памятник. Сегодняшнее событие – праздник для всей Москвы, посвященный самому народному мэру – Юрию Михайловичу Лужкову», – обратился Шмаков к участникам субботника.

Бабкина напомнила собравшимся о неоценимой поддержке, которую Юрий Лужков оказывал деятелям культуры Москвы даже в самые сложные для столицы периоды.

Организатором мероприятия выступил Фонд Юрия Лужкова, созданный его членами семьи, друзьями и соратниками с целью реализовывать общественно-значимые программы, которые продолжат многолетний созидательный труд Юрия Михайловича во благо москвичей и россиян.

Ведущий церемонии артист театра и кино Андрей Анкудинов отметил, что Лужков «был народным мэром, близким к простым людям, понимающим их», потому этот мемориальный камень – «памятник народный, памятник народной традиции субботников, памятник стремлению делать Москву лучше – всему тому, что было так важно для Юрия Михайловича Лужкова».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.12 / Донецк призвал Париж и Берлин отреагировать на лживые заявления Киева

06.07 / В Ленобласти осужденных отправили на борьбу с борщевиком

21.07 / “Не только наблюдаем, но и готовимся”. Президент Эстонии на велосипеде патрулировала границу с РФ

04.07 / Владелец “Спаратка” Федун выразил соболезнования семье Нурмагомедовых

28.04 / Эксперимент с концертом на 5 тыс. человек в Испании прошел успешно. COVID-19 заболели только шесть человек

03.01 / Террористы подвергли обстрелу Идлибскую зону деэскалации в Сирии

05.08 / CNN – будущий президент Ирана пообещал избавиться от санкций — но не любой ценой

13.07 / Су-30 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем

26.01 / COVID-19 в Украине. Число госпитализированных за сутки снизилось, а умерших стало больше

02.10 / Цифровой юань может бросить вызов гегемонии доллара

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика