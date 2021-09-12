В Италии выходец из Сомали ранил ножом пять человек в автобусе

Итальянская полиция после погони задержала выходца из Сомали, который ранил холодным оружием пять человек в городе Римини, сообщило издание Corriere di Bologna.

Мужчина ответил агрессией на проверку билетов в автобусе. Первыми пострадавшими от холодного оружия, предположительно ножа, стали две женщины-контроллера. Они получили ранения шеи и плеча. Также пострадали еще трое пассажиров, включая ребенка. Об их состоянии не сообщается: отмечается лишь, что им была оказана помощь. Раненые контролеры доставлены в больницу, их состояние не представляет угрозы, передает РИА «Новости».

После паники и криков в автобусе преступник потребовал остановить транспортное средство и сбежал. На улице, согласно первоначальной информации, сомалиец попытался захватить автомобиль, но после неудачи скрылся пешком. Спустя более чем час его после тщательных поисков задержала полиция.

Напомним, в конце августа премьер Чехии Андрей Бабиш призвал охранять Европу от нелегальных мигрантов.