 

Из дома теннисистки Весниной в Подмосковье украли олимпийские медали

12.09.2021, 2:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОлимпийские медали похитили в Подмосковье из дома чемпионки ОИ в Рио-де-Жанейро и серебряной призерки Токио теннисистки Елены Весниной.

«Мы были с мужем на ужине и вернулись домой, [обнаружили, что] украли обе олимпийские медали – золотую и серебряную, драгоценности, взломали сейф», – приводит слова Весниной ТАСС.

По ее словам, грабители взломали дверь, чтобы проникнуть в дом. При этом они с мужем забыли включить сигнализацию, и в момент ограбления она была отключена. Точный ущерб от ограбления пока не подсчитан.

Спортсменка уже обратилась в полицию с заявлением об ограблении. Она добавила, что полиция уже проводит осмотр дома.

В пресс-службе подмосковной полиции подтвердили, что по факту хищения проводится проверка. «Сумма ущерба устанавливается. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», – сообщили в полиции.

Напомним, Елена Веснина и Аслан Карацев стали серебряными призерами ОИ в Токио. Золото Олимпиады завоевали теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.08 / Встреча советников глав “Нормандской четверки” состоится 28 августа

29.07 / В Австралии от пожаров пострадало 3 млрд животных – исследование

01.12 / Созданы роботы, умеющие навести порядок на полках

18.12 / Зеленский сменил главу Запорожской ОГА

18.04 / Гинцбург оценил эффект от вакцинации Путина

05.08 / КГБ Беларуси обвинил в “организации попытки госпереворота” США и Ходорковского

16.10 / Проценко заявил о единичных случаях повторного заболевания COVID-19 в России

19.07 / Euronews – единственное в мире рассекреченное хранилище ядерных боеголовок в Чехии напоминает об опасности «ядерной гонки»

29.03 / Путин заявил о заданном ЦИК высоком стандарте проведения выборов и референдумов

06.07 / В СНБО никто не голосовал против санкций в отношении Фукса и Фирташа – Данилов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика