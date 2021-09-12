20 лет страха

11 сентября 2001 года прежний мир разрушился вместе с обрушением «башен-близнецов». Посмотрите на эти фото.

20 лет назад в США случился один из самых страшных терактов современности: террористы из «Аль-Каиды» (организация является террористической и запрещена в РФ) захватили несколько самолетов и направили их в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, Пентагон и Капитолий (последний самолет не долетел до цели и упал в сельской местности). Погибли почти 3000 человек, почти сразу после этого США ввели свои войска в Афганистан, а по многим базовым ценностям свободного мира был нанесен сильный удар: власть силовых структур в крупнейших странах мира стала доминирующей. Спустя 20 лет США вышли из Афганистана, так и не победив врага — международный терроризм, — а власть спецслужб и политика тотального контроля над личностью близится к абсолютной.

Пожарные Нью-Йорка 11 сентября 2001 года. Фото: Ron Agam / Getty Images

13 сентября. Остов башни-«близнеца» Всемирного Торгового центра. Фото: U.S. Navy Photo by Jim Watson / Getty Images

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