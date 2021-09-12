 

Виртуальные копии городов позволят достичь декарбонизации

12.09.2021, 1:44, Новости дня
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Ученые предлагают создавать виртуальные копии реальных городов для решения экологических и других проблем, возникающих в условиях урбанизации.

Виртуальная копия или цифровой двойник – это прекрасная возможность отслеживать все процессы, происходящие в городе. Создается виртуальная модель, в которую загружают все реальные данные о происходящем на территории города. В результате легче найти решение проблем декарбонизации, организации дорожного движения, работы коммунальных служб и т.д.

Также цифровые двойники отлично подходят для проектирования строительства новых кварталов и микрорайонов. Благодаря моделированию, заранее можно определить слабые стороны проектов и устранить их.



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