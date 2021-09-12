Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста против санитарных пропусков в Париже

На акции протеста против санитарных пропусков в Париже демонстранты забросали бутылками и петардами полицию, которая применила против них слезоточивый газ.

В Париже традиционно по субботам прошли несколько акций против санитарных пропусков. Колонна демонстрантов двинулась по бульвару Мальзерб. В какой-то момент хулиганы начали бросать в полицейских бутылки и петарды и жечь файеры. Протестующие скандировали лозунги против введения санитарных пропусков и президента Франции Эммануэля Макрона, передает РИА «Новости».

Позже беспорядки вспыхнули на бульваре Пуассоньер во втором округе французской столицы. Агрессивно настроенные люди бросили в сотрудников правоохранительных органов бутылки, мусор, стулья, которые находятся на террасах кафе, расположенных на пути движения колоны. В какой-то момент правоохранительные органы в ответ на провокации начали применять слезоточивый газ.

Ранее общенациональные акции с требованием отмены санитарных пропусков собрали во Франции 141 тыс. манифестантов, из которых почти 18,5 тыс. вышли на улицы Парижа.