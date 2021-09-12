В Москве столкнулись восемь машин
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На юго-востоке столицы произошло столкновение сразу восьми автомобилей, сообщил департамент транспорта города.
«На Покровской улице в районе дома 20 столкнулись восемь автомобилей. На месте работают оперативные службы города», – сообщил департамент в своем Telegram-канале.
Одна полоса движения в сторону пересечения с Рождественской улицей занята, для движения открыты две полосы, уточнили в ведомстве.
В начале сентября инспектор дорожно-патрульной службы на мотоцикле пострадал в ДТП с такси на юго-западе Москвы, его сбил таксист.
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