 

В Москве столкнулись восемь машин

12.09.2021, 1:10, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа юго-востоке столицы произошло столкновение сразу восьми автомобилей, сообщил департамент транспорта города.

«На Покровской улице в районе дома 20 столкнулись восемь автомобилей. На месте работают оперативные службы города», – сообщил департамент в своем Telegram-канале.

Одна полоса движения в сторону пересечения с Рождественской улицей занята, для движения открыты две полосы, уточнили в ведомстве.

В начале сентября инспектор дорожно-патрульной службы на мотоцикле пострадал в ДТП с такси на юго-западе Москвы, его сбил таксист.



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