 

Перед премьерой фильма Сенцова на Венецианском кинофестивале прошла акция в поддержку украинских политзаключенных Кремля

12.09.2021, 1:06, Новости дня
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“Я бесконечно благодарен за публичную поддержку, которую получал, находясь в кремлевских застенках. Когда годами находишься в темной тесной камере, невозможно переоценить эти вещи. Хочу, чтобы мои соотечественники знали, что о них помнят не только в Украине, но и во всем мире. [Валентин] Выговский, [Владислав] Есипенко, братья Абдулаевы, [Эмир-Усеин] Куку, [Сервер] Мустафаев – всех сейчас не назову, их больше сотни, и мы будем бороться за ваше освобождение до самого момента освобождения”, – сказал Сенцов, который сам был политическим заключенным Кремля.

Участники акции перед премьерой фильма подняли плакаты Free Ukrainian Kremlin’s Hostages (“Освободите украинских заложников Кремля”).

https://www.facebook.com/SaveSentsov/posts/2914971805411120

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

20 июля 2021 года уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар. По ее словам, в местах лишения свободы на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей боевики удерживают 405 граждан Украины.

7 сентября Денисова сообщала, что оккупанты в Крыму незаконно удерживают 125 граждан Украины.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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