 

В Харькове в водоеме утонул микроавтобус с людьми, очевидцы говорят о двух погибших

12.09.2021, 1:06, Новости дня
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Спасатели пытаются достать машину из воды.

В Instagram пользователя cto_kharkov отмечается, что на дне лежит Renault Trafic, достать его спасатели пока не могут, потому что “не хватает длины троса”.

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Публикация от Автомобильныи * Харьков (@cto_kharkov)

Позже машину подняли с глубины. Номера у нее харьковские.

“Погибло два человека”, – пишет пользователь.

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Публикация от Автомобильныи * Харьков (@cto_kharkov)

Официальные лица пока не комментировали информацию о погибших.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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