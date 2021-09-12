В Харькове в водоеме утонул микроавтобус с людьми, очевидцы говорят о двух погибших
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Спасатели пытаются достать машину из воды.
В Instagram пользователя cto_kharkov отмечается, что на дне лежит Renault Trafic, достать его спасатели пока не могут, потому что “не хватает длины троса”.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Позже машину подняли с глубины. Номера у нее харьковские.
“Погибло два человека”, – пишет пользователь.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Официальные лица пока не комментировали информацию о погибших.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет