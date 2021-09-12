Украинец проиграл в финале юниорского US Open в парном разряде

Соперниками украинца и болгарина были Макс Вестфаль из Франции и Колман Вонг из Гонконга (Китай).

Белинский с партнером, которые были сеяны на турнире восьмыми, проиграли первый сет, выиграли второй и разгромно уступили на тай-брейке.

Итоговый результат – 6:3, 5:7, 10:1 в пользу Вестфаля и Вонга, они стали победителями парного разряда юниорского US Open.

Контекст:

В финал турнира в Нью-Йорке украинско-болгарская пара пробилась, выиграв за один день два поединка – четвертьфинал и полуфинал.

В июле Белинский стал чемпионом Европы среди юниоров в одиночном разряде. Тогда соперником украинца в финале был именно Нестеров.

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