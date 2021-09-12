«Они лгут, мы знаем, что они лгут»

На слушаниях по делу МН17 говорят родственники и друзья погибших.



Реконструкция обломков MH17. Фото: Piroschka van de Wouw — Pool / Getty Images

Сентябрьский блок слушаний в Окружном суде Гааги по делу о крушении рейса MH17 — самый эмоциональный во всем процессе. Вместо монотонной скороговорки юридических формул звучат живые слова человеческого горя, памяти, любви, отчаяния.

С 6 по 24 сентября в суде выступают родные и близкие почти трехсот погибших 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Желание высказаться выразили 90 человек. Обвиняемые по делу — четыре физических лица — очевидно, при любом приговоре останутся безнаказанными. Родственники погибших не требуют для них длинных тюремных сроков и миллионных компенсаций — только правды. Международная следственная группа не удовлетворится осуждением (или оправданием) четверки исполнителей и готовит апелляционную жалобу для продолжения, чтобы найти тех, кто допустил или спланировал преступное деяние.

«Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут», — пояснила суду по-русски подошедшая к трибуне красивая блондинка с короткой стрижкой.

Риа ван дер Стейн, потерявшая в этой катастрофе отца и мачеху, не совсем точно сослалась на Александра Солженицына. Но выразила его мысль. Когда процесс только начинался, представитель обвинения, определяя суть происходящего, цитировал именно «Жить не по лжи» советского писателя-диссидента: «Насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием».

«Я хочу, чтобы они знали, что я знаю, на ком лежит ответственность», — сказала ван дер Стейн, добавив, что «ложь и фальсификации — привычная тактика в этой игре в кошки-мышки, в которой мы стремимся раскрыть правду».

Риа ван дер Стейн и адвокат Август Ван в зале суда, 6 сентября 2021 года. Фото: Reuters

Можно сколько угодно обвинять западную пропаганду в использовании любых средств для очернения России, для русофобского одурачивания широких масс. Но уровень выступавших предполагал, что повседневно они кормятся не пропагандистской жвачкой. Они готовы порвать глотки правительствам своих стран, если заподозрят, что им врут. Ожидается, что в течение девяти дней, которые по их просьбе им предоставил суд, не ограничивая их регламентом по времени, будут заслушаны родственники жертв из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады, США, Германии и Великобритании. Непосредственно, через адвоката, по видеосвязи или в записи.

Все выступления были предельно эмоциональны, семьи демонстрировали фотографии погибших близких, вспоминали о них, рассказывали, как узнали о трагедии и как пережили ее. Выступления похожи в части предполагаемой ответственности. РФ никак не сторона процесса (ей не принадлежал самолет, не погиб ни один ее гражданин, не с ее территории произведен пуск смертоносной ракеты).

Но все выступавшие говорили о причастности РФ и обвиняли Москву в отказе сотрудничать со следствием.

Что, может быть, не на сто процентов верно. Эксперты госконцерна «Алмаз-Антей» — производителя ЗРК «Бук» — наряду с нидерландскими и бельгийскими коллегами участвовали в осмотре реконструкции малайзийского «Боинга» на голландской военной базе, и доклад концерна приобщен к делу.

Родственники полагаются на суд и не склонны верить российской стороне. По словам Ханса Деборста, потерявшего в этой катастрофе дочь, хотя бы потому, что «Москва часто меняла версии: то украинский истребитель, то ЗРК «Бук», но тоже украинский»…

Надежды на правосудие существенно угасли, когда председательствующий судья Хендрик Стейнхейс объявил о невозможности допроса по делу Олега Пулатова в качестве свидетелей россиян Игоря Гиркина и Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Пулатов представлен на суде международной бригадой адвокатов, а эти трое просто проигнорировали повестки. Судебный следователь направил запрос российским властям об их допросе.

Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко обвиняемые в крушении рейса MH17. Фото: Reuters

«Однако запрос отклонен», — сказал Стейнхейс. — В своем ответе российские власти указали, что российское уголовное право запрещает привлекать в качестве свидетелей лиц, проходящих обвиняемыми по тому же уголовному делу. Украинские власти проинформировали, что не имеют никакого представления о местонахождении Харченко.

С учетом этого суд пришел к выводу, что опрос обвиняемых Гиркина, Дубинского и Харченко и в качестве свидетелей невозможен».

К началу сентябрьского блока слушаний появилось новое развитие дела. Международная группа по расследованию объявила, что подготовила апелляционную жалобу, поскольку в рамках нынешнего процесса важные обстоятельства неверно интерпретируются или нуждаются в уточнении. В документе говорится, что искомая информация предназначена не для подкрепления обвинений против четверых подсудимых, а для дальнейшего расследования о том, кто заказал отправку ЗРК на территорию Украины и сформировал экипаж.

«Мы хотим знать, кто сформировал команду, каково было задание и кто его дал, — сказал журналистам глава Национального управления уголовных расследований голландской полиции Энди Крааг. — Мы также хотим знать, кто решил, что это оружие будет применено на территории Украины».

Голландская полиция, которая координирует действия, связанные с расследованием, написала открытое письмо жителям Курска (!), где находится 53-я ракетная бригада, из которой, по данным следствия, ЗРК «Бук» доставлена в район г. Снежное под Донецком. В письме говорится, что расследование о формировании экипажа и процессе принятия решения о развертывании «Бука» продвигается, но еще не завершено. Следственная группа призывает российских военнослужащих и жителей Курска поделиться информацией: фотографиями, видео, электронными письмами и официальными документами. Для РФ звучит весьма экзотично…

Письмо распространяется не только через социальные сети, но и отправлено на бумаге «ряду людей, у которых, как мы думаем, есть ответы», сказал представитель прокуратуры.

Родственники погибших в крушении рейса MH17 во время судебного слушания, 9 сентября. Фото: ЕРА

В нем содержится моральный призыв к рядовым курянам и профессиональным военнослужащим. Тот факт, что «Бук» приехал из Курска, «возможно, окажется пятном на гербе вашего города и на вашей армии». Одновременно с письмом распространены два видеоролика. Голландского военного и австралийской семьи с советскими корнями.

Подполковник в отставке Марсель, который в лучшие времена сотрудничества много работал с российскими военными, надеется, что его российские коллеги смогут дать ответы: «Для будущего наших стран важно, чтобы расследование было завершено и перевернулась темная страница в нашей общей истории».

«Этой трагедии не должно было случиться и больше никогда не должно быть. Мы обращаемся ко всем, кто знает о ней больше.

Расскажите, пожалуйста, тем, кому это необходимо знать», — говорит на видео Вера Орешкина, потерявшая в катастрофе 29-летнего сына Виктора. Рядом в кадре ее муж Сергей держит фотографию в рамке.

Когда в следующем году завершится процесс против четырех подозреваемых, будет принято решение по любым новым делам: «Тогда настанет время подвести итоги и посмотреть, достаточно ли есть доказательств для нового судебного преследования», — сказал представитель следственной группы.

Председательствующий судья сообщил, что рассмотрение «текущего дела планируется завершить в июне 2022 года. Для решения суда рассматриваются три возможные даты: 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

Александр Минеев, Соб. корр. в Брюсселе

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