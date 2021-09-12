 

В Красноярском крае скифский меч нашли прямо среди металлолома

12.09.2021, 0:50, Новости дня
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На одном из пунктов приема металлолома в Красноярском крае случайно обнаружен скифский меч, которому не менее двух с половиной тысяч лет.

Разумеется, выглядел он как кусок ржавого железа. Владелец, который явно не разбирается в исторических артефактах, вряд ли мог подозревать, какой ценностью он обладает. К счастью, его заметил один из специалистов.

Длина лезвия у данного меча составляет 59 с половиной сантиметров. Историки полагают, что он, скорее всего, был завезен сюда издалека. Но когда и про каких обстоятельствах это случилось, установить сейчас невозможно. По другой версии меч изготовили именно в Красноярском край немного позже – во втором или третьем веках до нашей эры. В этом случае он не скифский, хотя и изготовлен по той же технологии.



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