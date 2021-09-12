Животные могут стать крупнее в результате глобального потепления

Американские зоологи утверждают, что нынешние изменения климата, несомненно, приведут к мутациям в животном мире. Вероятно, размеры животных станут больше. Хотя эволюция, возможно, позволит увеличиться только отдельным частям тела.

Как минимум, у животных увеличатся хвосты и уши, а у птиц станет большим размер клюва. Все эти изменения должны произойти только потому, что в более теплом климате представителям живой природы нужно будет лучше распределять тепло в организме.

Кстати, некоторые изменения такого рода уже произошли примерно у 10% животных и птиц, утверждают ученые. Это доказано сравнением описаний попугаев и землероек, живших в прошлом и позапрошлом веках, с их нынешними потомками.