 

Животные могут стать крупнее в результате глобального потепления

12.09.2021, 0:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американские зоологи утверждают, что нынешние изменения климата, несомненно, приведут к мутациям в животном мире. Вероятно, размеры животных станут больше. Хотя эволюция, возможно, позволит увеличиться только отдельным частям тела.

Как минимум, у животных увеличатся хвосты и уши, а у птиц станет большим размер клюва. Все эти изменения должны произойти только потому, что в более теплом климате представителям живой природы нужно будет лучше распределять тепло в организме.

Кстати, некоторые изменения такого рода уже произошли примерно у 10% животных и птиц, утверждают ученые. Это доказано сравнением описаний попугаев и землероек, живших в прошлом и позапрошлом веках, с их нынешними потомками.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.12 / Верещук: Я пригласила Сытника в парламент, чтобы ситуация не перешла в межгалактическую плоскость

27.05 / Дума Владивостока приняла отставку мэра Гуменюка

12.09 / С американцами на подходе Польшу не испугать «Славянским братством»

14.09 / МВД предложило новый налог для мигрантов

18.10 / В Москве за сутки умер 51 пациент с коронавирусом

18.03 / Медсестра в Грузии впала в кому после прививки вакциной AstraZeneca

18.07 / Британия решила остановить на время подсчет умерших от коронавируса

09.05 / В Совфеде назвали провокацией высадку военных США в Эстонии

05.09 / Предприниматели Иркутской области обсудили проблемы бизнеса на встрече с Решетниковым

21.10 / В Харькове недосчитались 5 тыс. бюллетеней – полиция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика