Бесконечная любовь Костика Богомолова – Личное мнение
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Я думала, что Костя Богомолов не особенно умеет любить. Разве что свои дурацкие спектакли любит и самого себя.
Надо признать, я ошибалась.
Фото: Соцсети
В жизни Богомолова есть одна большая любовь.
«Ты моя бесконечная любовь», — обращается к ней Костя.
«Бесконечная» — хорошее прилагательное для определения сильной любви. Все остальные любови бренны, тленны и конечны, а бесконечная любовь — она особенная: безусловная и навсегда.
Вот вам ещё цитаты из Инстаграма Богомолова, обращённые к его бесконечной любви:
Единственная, невозможная и прекрасная.
Единственная, любимая, невозможная и распрекрасная.
Единственная на свете.
Моё счастье.
Все эти слова Богомолов адресует одной-единственной девочке, фотографиями которой заполнен его Инстаграм: своей дочери.
Видно, что Костик её настолько любит, что не может молчать. Любит, гордится, ещё раз любит и будет любить всегда, что бы ни случилось.
Богомолов — не просто любящий отец, он отец обожающий своего ребёнка, восторгающийся и гордящийся ею.
А что же жена?
Фотографии с Ксюшадью мелькают в Инстаграме Костика крайне редко, подписи к ним скупы, дежурны. Видно, что написаны они не по зову сердца, не по большой любви, а потому что так надо: от Костика этого ожидают.
Жену Богомолов называет «лучшим журналистом в своей жизни».
Дочь — бесконечная любовь, а жена — лучший журналист. Как-то так.
А теперь, бабоньки, ответьте честно: было бы вам обидно, окажись вы на месте Собчак?
А, может, сами бывали в подобной ситуации, когда ваш мужчина фанател от своего ребёнка от другой женщины, а вы болтались где-то на задворках его чувств? Чем дело кончилось?
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Источник: Лена Миро
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