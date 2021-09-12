 

Бесконечная любовь Костика Богомолова – Личное мнение

12.09.2021, 0:20, Разное
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Я думала, что Костя Богомолов не особенно умеет любить. Разве что свои дурацкие спектакли любит и самого себя.

Надо признать, я ошибалась.


Фото: Соцсети

В жизни Богомолова есть одна большая любовь.

«Ты моя бесконечная любовь», — обращается к ней Костя.

«Бесконечная» — хорошее прилагательное для определения сильной любви. Все остальные любови бренны, тленны и конечны, а бесконечная любовь — она особенная: безусловная и навсегда.

Вот вам ещё цитаты из Инстаграма Богомолова, обращённые к его бесконечной любви:

Единственная, невозможная и прекрасная.

Единственная, любимая, невозможная и распрекрасная.

Единственная на свете.

Моё счастье.

Все эти слова Богомолов адресует одной-единственной девочке, фотографиями которой заполнен его Инстаграм: своей дочери.

Видно, что Костик её настолько любит, что не может молчать. Любит, гордится, ещё раз любит и будет любить всегда, что бы ни случилось.

Богомолов — не просто любящий отец, он отец обожающий своего ребёнка, восторгающийся и гордящийся ею.

А что же жена?

Фотографии с Ксюшадью мелькают в Инстаграме Костика крайне редко, подписи к ним скупы, дежурны. Видно, что написаны они не по зову сердца, не по большой любви, а потому что так надо: от Костика этого ожидают.

Жену Богомолов называет «лучшим журналистом в своей жизни».

Дочь — бесконечная любовь, а жена — лучший журналист. Как-то так.

А теперь, бабоньки, ответьте честно: было бы вам обидно, окажись вы на месте Собчак?

А, может, сами бывали в подобной ситуации, когда ваш мужчина фанател от своего ребёнка от другой женщины, а вы болтались где-то на задворках его чувств? Чем дело кончилось?

Источник: Лена Миро



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