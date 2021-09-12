Водитель автобуса высадил пассажиров ради молитвы в Хабаровске

Пассажиров нескольких автобусов в Хабаровске попросили выйти из машин, чтобы совершить молитву – намаз, сообщают СМИ.

Одна из местных жительниц опубликовала видеозапись, на которой зафиксировано, как ее попросили покинуть транспортное средство, пишет «Подъем» в своем Telegram-канале.

Мужчина за рулем пояснил, что ему нужно помолиться. На остановке высаженная женщина встретила других возмущенных пассажиров, их также высадили из автобуса.

По данным «Комсомольской правды», одного водителя отстранили от работы. Сейчас проводится проверка.