 

Трамп намекнул на намерение баллотироваться в президенты США

12.09.2021, 0:16, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлава 45-й американской администрации Дональд Трамп в ходе выступления перед полицейскими и пожарными в Нью-Йорке дал понять, что намерен баллотироваться в президенты Соединенных Штатов в 2024 году.

В годовщину терактов 11 сентября Трамп навестил полицейских и пожарных в Нью-Йорке, где ему был задан вопрос о политическом будущем. «О, это сложный вопрос. Хотя на самом деле для меня он простой. Я знаю, что буду делать, но мне пока нельзя об этом говорить из-за законов о финансировании кампании… Но я думаю, что вы будете счастливы. Давайте это так сформулируем», – приводит ответ Трампа РИА «Новости».

Накануне Трамп сообщил о желании отправить Байдена в нокаут. Во вторник стало известно, что в кружении Трампа уверены в намерении политика принять участие в выборах 2024 года. В прошлую субботу из результатов опроса, проведенного Колледжем Эмерсон, стало известно, что Трамп обошел Байдена по популярности среди избирателей в США.

В июле Трамп сообщал, что уже принял решение о том, будет ли он участвовать в президентских выборах в США в 2024 году. В феврале большинство избирателей-республиканцев заявляли о готовности поддержать Трампа на выборах президента США.

Напомним, Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.



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