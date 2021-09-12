Боевики обстреляли Новогнатовку из ствольной артиллерии – украинская сторона СЦКК

“11 сентября со стороны позиций вооруженных формирований РФ, дислоцирующихся в районе населенного пункта Докучаевск, был осуществлен обстрел села Новогнатовка с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры (частного дома) и разрывы на прилегающей территории”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что гражданское население в результате стрельбы не пострадало.

О нарушениях перемирия украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ, документы об этом “станут очередными свидетельствами преступлений оккупантов на украинской земле”.

“Подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно соблюдают обязательства относительно всеобъемлющего режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках трехсторонней контактной группы”, – заявили в пресс-центре.

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В последние дни украинская сторона СЦКК фиксировала обстрелы боевиками гражданских объектов в населенных пунктах Верхнеторецкое и Марьинка.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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