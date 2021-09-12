В Лос-Анджелесе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для учеников старше 12 лет

В соответствии с планом вакцинации ученики от 12 лет и старше, которые занимаются спортом и другими внешкольными мероприятиями, должны полностью пройти вакцинацию до конца октября, а остальные – до 19 декабря.

В объединенном школьном округе Лос-Анджелеса обучается более 600 тыс. студентов, отметило агентство.

Контекст:

10 мая Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) расширило перечень людей, которым можно в экстренном порядке прививаться вакциной против коронавируса производства Pfizer/BioNTech, включив в него подростков 12–15 лет.

13 мая в США началась вакцинация детей в возрасте 12–15 лет.

США стали второй страной, одобрившей препарат Pfizer/BioNTech для детей, первой аналогичное решение приняла Канада. Препарат одобрили после того, как 31 марта Pfizer и BioNTech заявили о 100% эффективности своей вакцины от COVID-19 для подростков 12–15 лет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. США являются лидером по числу выявленных случаев коронавируса – в стране заболело 40,9 млн человек, умерло почти 660 тыс. пациентов, сообщал американский Университет Джонса Хопкинса.

По данным агентства Bloomberg, в США сделали 378,6 млн прививок от коронавируса, полностью вакцинированы 53,6% населения.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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