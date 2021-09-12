 

В Беларуси объявили о планах создать свой флот. Выходов к морю у страны нет

12.09.2021, 0:12, Новости дня
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“Мы очень серьезно в настоящее время рассматриваем вопрос создания собственного грузового терминала морского, анализируем перспективы приобретения или создания собственного грузового флота – для того, чтобы минимизировать издержки на фрахт”, – сказал он.

По словам премьера, работа в этом направлении идет “очень серьезная”.

“События нескольких лет (а может, даже месяцев) показали, что необходимо опираться на собственные силы в этом вопросе. И на силы наших стратегических партнеров”, – заявил Головченко.

На вопрос, какой российский порт рассматривается в качестве вероятной базы для этого, глава правительства Беларуси ответил, что “приоритетным с точки зрения экономической эффективности являются порты Ленинградской области” России.

Своего выхода к морю у Беларуси нет. Ближайший крупный порт находится в Латвии (Рига) и России (Калининград).

Контекст:

Российское агентство РБК отмечает, что до ухудшения литовско-белорусских отношений после выборов президента Беларуси в 2020 году Минск использовал для перевалки нефтепродуктов порты Литвы. В феврале 2021 года Москва и Минск подписали соглашение о перевалке нефтепродуктов из Беларуси в портах России. Договор действует до 2033 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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