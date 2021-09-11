В Белоруссии исключили потерю суверенитета из-за договора о Союзном государстве

Воплощение союзных программ в рамках Союзного государства РФ и Белоруссии не предполагает потери политического и экономического суверенитета стран, сообщил белорусский премьер Роман Головченко.

«Ни одно из мероприятий, которое будет реализовываться в рамках союзных программ, не предполагает ограничений или потерю ни политического, ни экономического суверенитета Белоруссии», – сказал Головченко в эфире «Беларусь-1», передает ТАСС.

Он добавил, что Белоруссия обсуждает возможность создания собственного грузового порта и кооперацию с Россией в транспортировке нефтепродуктов и калийных удобрений.

«С учетом того, что мы в очень сжатые сроки выработали выгодную для нас схему транспортировки нефтепродуктов, мы найдем решение и по калийным удобрениям и по всей остальной белорусской продукции, которая отгружается через морские порты. Более того, мы очень серьезно в настоящее время рассматриваем вопрос создания собственного грузового морского терминала, анализируем перспективы приобретения или создания собственного грузового флота для того, чтобы минимизировать издержки на фрахт. Так что в этом направлении работаем очень серьезно», – сообщил глава белорусского правительства.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.

С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, сказал президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.

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