 

В Евроквартале Брюсселя прошел митинг против санитарных ограничений

11.09.2021, 23:22, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа состоявшуюся в Евроквартале Брюсселя акцию протеста против санитарных ограничений, включая использование паспортов вакцинации от COVID-19 для допуска в рестораны, магазины и больницы, вышли более 3 тыс. человек, сообщил источник в полиции города.

Организаторы акции протеста – неправительственные организации EuropeansUnited.eu и World Freedom Alliance – оценили количество участников в 5 тыс. человек. Большая их часть прибыла из различных провинций Бельгии, Нидерландов, Германии, а также Франции, где ковид-паспорта используются наиболее широко для регулирования повседневной жизни. Собравшиеся держали в руках плакаты с надписями «Дайте нам жить!», «Нет обязательной вакцинации!», «Нет санитарным пропускам!», передает ТАСС.

Акция протеста была согласована с городскими властями, полиция наблюдала за ее проведением, но не вмешивалась. Митинг прошел без инцидентов, он продолжался около двух часов.

В прошлую субботу на акции с требованием отмены санитарных пропусков во Франции вышли более 140 тыс. манифестантов, из них почти 18,5 тыс. – в Париже. 7 августа протесты из-за карантинных мер прошли в 150 городах Франции.



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