 

Кулеба: В документах НАТО нет запрета на вступление в Альянс страны, имеющей территориальные споры

11.09.2021, 23:18, Новости дня
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“Это миф. Это дезинформация, которую широко распространяют в Украине. В документах НАТО нет какого-либо запрета на вступление государства, которое имеет территориальные споры, в Альянс. Нет такого. И это вброс в информационное пространство Украины, что “какое там НАТО, пока не деоккупируете территорию, ничего не будет”. Нет, это так не работает”, – сказал он.

Контекст:

Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявляла а начале сентября, что НАТО “всегда сложно принимать новые страны, где есть военные конфликты”.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. “Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ”, – подчеркивал министр.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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