 

В Николаеве произошел конфликт между водителем фуры и пассажирами маршрутки, пострадали четыре человека. Видео

11.09.2021, 23:18, Новости дня
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“Оба автомобиля двигались по проспекту со стороны улицы Космонавтов в направлении Корабельного района. Перед Широкобальским путепроводом маршрутку подрезала фура. Пассажиры вышли из микроавтобуса и буквально напали на водителя большегруза”, – говорится в сообщении.

Издание опубликовало видео инцидента, снятое из проезжавшего мимо автомобиля и размещенное в местном Viber-чате.

На ролике видна группа людей возле кабины фуры, а один из мужчин залез в салон и наносит удары по находящемуся внутри человеку.

Позже “Новости N” выяснили, что водитель фуры “зажал” маршрутку на остановке “Материальные ворота” и выскочил с газовым баллончиком в руках.

“Он подскочил к водительской двери маршрутки, сорвал боковую шторку и несколько раз брызнул прямо в лицо водителю. Соответственно, газ попал и в салон. Однако в данном случае фуровод просчитался – разгневанные пассажиры маршрутки вышли из салона и принялись избивать его. Водитель попытался укрыться в кабине, однако пассажиры достали мужчину и там”, – описывает произошедшее издание.

По его данным, “расправу прекратил подъехавший наряд полиции”, а в результате конфликта пострадали четыре человека: водитель фуры (“скорая” увезла его с многочисленными травмами и подозрением на сотрясение головного мозга), водитель маршрутки (он получил ожоги глаз, слизистых оболочек рта и носа, его тоже отправили в больницу) и два его пассажира (они пострадали от воздействия газа).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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