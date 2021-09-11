 

Там, где были «близнецы»

11.09.2021, 23:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ньюйоркцы и их гости давно уже превратили место налета в объект паломничества.

Нью-Йорк так и не научился жить без «близнецов». Каждый год, когда подходит очередная годовщина, о них напоминают два столба света. Пронизывая ночное небо, они кажутся призраками погибших небоскребов, которые являются нам, чтобы мы не забыли о трагедии. После 11 сентября прожекторы выключают. Световые столбы путают перелетных птиц, а уж они точно не виноваты в наших сражениях.

Ньюйоркцы и их гости давно уже превратили место налета в объект паломничества. По сути, оно началось еще тогда, когда руины дымились и ниже 14-й стрит прохожих не пускала полиция. На границе опасной зоны возник самодельный мемориал: свечи, цветы, стихи, рисунки, а главное — снимки погибших. Люди обычно фотографируются, когда им хорошо. Поэтому все убитые улыбались, и смотреть на них было больно.

Теперь все это переехало в музей 9/11, очередь в который так велика, что складывается втрое. А рядом с ним — памятник под открытым небом. Там, где стояли «близнецы», теперь два черных бассейна, в которые низвергаются водопады, как неостановимые потоки слез. Фонтаны скорби окружены парапетом с именами всех погибших в тот вторник. Не только здесь, во всех мемориалах страны поминают каждого без исключения.

В Америке не признают могил неизвестных солдат.

Если бы не две траурные дыры в пейзаже, никто бы не смог узнать в этих местах поле битвы. Оно густо заросло новыми небоскребами во главе с тем, что сменил погибший Всемирный торговый центр. Могучая каланча по вечерам мерцает зажженными окнами и притворяется восклицательным знаком. Но если две башни-близнецы как будто открывали кавычками Манхэттен, то новый небоскреб отличается от окружающих не остроумным умыслом, а символическом ростом: 1776 футов, год американской свободы, только кто считает.

Александр Генис, ведущий рубрики

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.11 / Ученые перечислили главные достоинства видеоигр

02.09 / Мнение: Книга и семинар

16.07 / Мнение: Шахматная оценка уровня компетентности, китайская дипломатия и рекорд мирового долга

09.09 / Молодая жена Андрея Макаревича раскрыла тайну их знакомства: «Он обратился в «Клуб путешествий»

26.01 / Володин: Использовать детей в политике недопустимо

02.04 / Мнение: Состав британской АУГ

16.09 / BMW создает технологию распознавания дороги

01.07 / Пенсионеры на вес голоса

30.07 / Дума по понятиям

24.11 / Мнение: Письмо: “Как не тянуться к короне Спасательницы”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика