 

Мнение: Все смотрели вперед с оптимизмом

11.09.2021, 22:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Газетные карикатуры первого года войны в Афганистане после терактов 11 сентября, годовщину которых сегодня отмечают.
Такой себе привет из времен, когда вера в "конец истории" еще была крепка, американская армия неодолимой, а гегемония США абсолютной.
Спустя 20 лет, мир существенно изменился. Теперь вы можете сравнить карикатуры, которые рисуют на США сейчас https://colonelcassad.livejournal.com/6991747.html с теми, которые американские карикатуристы рисовали тогда.
Сейчас, многие из них рассматривать особенно смешно, учитывая как все обернулось и какими образами завершилась "война с террором" в Афганистане.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.12 / «Сильная женщина»: Филипп Киркоров и Ольга Бузова спели хит Аллы Пугачевой

10.10 / Быть в своем уме: 10 октября – Всемирный день психического здоровья

11.09 / Тутанхамон и его эпоха

13.07 / Ученые: воспринимать информацию из органов чувств мешает биение сердца

15.11 / «Создавал лишние проблемы»

15.09 / В России впервые запечатлели роскошный кросс Wey VV7

28.03 / Мнение: Женщина на корабле – к счастью, не у нас

03.09 / Визит без обид

26.01 / Врач-диетолог Соломатина рассказала о вредных свойствах полезных продуктов

22.09 / Самодельные маски сдерживают вирусный аэрозоль даже при кашле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика