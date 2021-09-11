Мнение: Все смотрели вперед с оптимизмом

Газетные карикатуры первого года войны в Афганистане после терактов 11 сентября, годовщину которых сегодня отмечают.

Такой себе привет из времен, когда вера в "конец истории" еще была крепка, американская армия неодолимой, а гегемония США абсолютной.

Спустя 20 лет, мир существенно изменился. Теперь вы можете сравнить карикатуры, которые рисуют на США сейчас https://colonelcassad.livejournal.com/6991747.html с теми, которые американские карикатуристы рисовали тогда.

Сейчас, многие из них рассматривать особенно смешно, учитывая как все обернулось и какими образами завершилась "война с террором" в Афганистане.

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