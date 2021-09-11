 

В США рассказали о реакции на возможное присоединение Украины к РФ

11.09.2021, 22:52, Разное
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В США рассказали, какой может быть реакция на возможное присоединение к РФ территории нынешней Украины. Несмотря на заверения Москвы в проведении мирной политики, американские политики готовы к новым санкциям.
О вероятной позиции Белого дома пояснил Джон Хербст, ранее занимавший должность посла США на Украине. По его мнению, Вашингтон готовит будет применить некие ограничительные меры. Спровоцировать их может, как выразился экс-дипломат, «российская агрессия».

Свою позицию американский политик озвучил в эфире одного из телеканалов «Незалежной». Он убежден, что действенность новых санкций будет настолько высокой, что они разрушат экономику Российской Федерации. Прокомментировал Хербст и высказывание Владимира Зеленского о возможности войны Украины и России. Ранее военное руководство заверило, что готово по его первому приказу отвоевать Донецк всего за несколько дней. Американский эксперт считает, что такой военный конфликт закончился бы огромными жертвами с обеих сторон.

Стоит отметить, что Москва официально неоднократно заявляла об отсутствии каких-либо агрессивных намерений относительно не только Украины, но и других государств. НАТО же, наоборот, сейчас демонстрирует небывалую ранее активность у границ РФ. Все это заставляет Кремль укреплять обороноспособность и быть готовым к отражению как провокаций, так и любых других поползновений на ее территорию и суверенитет.

Источник: ria.ru



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