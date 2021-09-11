Могут навредить даже близким: 3 знака зодиака с очень мощной энергетикой

Принадлежность к тому или иному зодиакальному знаку может сказать об определенных энергетических свойствах человека. В одном случае это будет наличие мощного внутреннего тонуса, в другом – скорость ответных реакций на внешние раздражители, а в третьем – трансляция своей силы воли окружающим. При этом некоторые знаки обладают разрушительной энергетикой, которую можно назвать и опасной для окружающих. Астрологи наделяют таким свойством Скорпионов, Близнецов и Рыб.

Скорпион

В определенных параметрах это самый необычный знак, который часто выделяют из общего ряда и по другим качествам. Что касается энергетики данного знака, то астрологи характеризуют ее как сильную и магическую. То есть она несет в некоторой степени необъяснимый заряд, воздействие которого может быть неожиданным.

Скорпион может притворяться безобидным и дружелюбным, но если у него есть причины для мести, он применит весь свой энергетический арсенал в адрес врага. Но точно так же представители этого знака благосклонны к тем, кто относится к ним с добрыми намерениями.

Близнецы

Это случай непредсказуемого применения энергетики и для самого знака. У Близнецов тяжелая энергетика, которой также хватит для причинения ощутимой боли окружающим. Что важно отметить, жертвами такого воздействия могут стать близкие люди, друзья и знакомые. А все потому, что Близнецы не всегда контролируют себя и могут вовсе не замечать последствий тех или иных действий по отношению к людям в своем окружении.

Рыбы

Тоже пример весьма обманчивого знака. Зачастую Рыбы кажутся милыми, открытыми и склонными к пониманию людьми, но вскоре это представление меняется. Малейшие шероховатости отношений способны изменить настроение представителя этого знака на противоположное. И тогда партнер сможет ощутить на себе весь потенциал психологического напряжения Рыб, которое будет сконцентрировано в мощнейшем потоке выплескиваемой негативной энергии.