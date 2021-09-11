В Одесской области в туалете полицейского отдела умер мужчина – полиция

“В отделе полиции 39-летний житель Черноморска находился в качестве заявителя. Мужчину из местного супермаркета доставили сотрудники полиции охраны, к которым он обратился по поводу кражи у него кошелька. Заявитель попросился в уборную, где за несколько минут его тело без признаков жизни обнаружили полицейские”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что они сразу вызвали медиков, но те констатировали смерть мужчины.

В полиции говорят, что тело не имеет признаков насильственной смерти.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины – с пометкой “естественная смерть”. Для установления точной причины смерти тело направлено на экспертизу.

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