 

В Одесской области в туалете полицейского отдела умер мужчина – полиция

11.09.2021, 22:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В отделе полиции 39-летний житель Черноморска находился в качестве заявителя. Мужчину из местного супермаркета доставили сотрудники полиции охраны, к которым он обратился по поводу кражи у него кошелька. Заявитель попросился в уборную, где за несколько минут его тело без признаков жизни обнаружили полицейские”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что они сразу вызвали медиков, но те констатировали смерть мужчины.

В полиции говорят, что тело не имеет признаков насильственной смерти.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины – с пометкой “естественная смерть”. Для установления точной причины смерти тело направлено на экспертизу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.07 / “Замечательный результат! Так держать!” Зеленский поздравил Белодед с первой медалью Украины на Олимпиаде

10.08 / Варвара Караулова по решению суда осталась без медового месяца

28.11 / Новый iPhone 13 может выйти без разъема для зарядного устройства

15.04 / Зеленский призвал Запад пригласить Украину в НАТО

27.12 / NI – Байден должен дать отпор Китаю — и в этом ему поможет «объединённый демократический фронт»

17.08 / Лукашенко пренебрежительно высказался о бастующих

22.02 / Тихановская – Бацман: Сергей был очень удивлен, что я решила идти в президенты Беларуси. Он никогда не думал, что я смогу так поступить

16.08 / SRF – «бесплатные» игры вгоняют геймеров в долги

31.12 / Назван победитель девятого сезона шоу «Голос»

02.07 / Помпео пообещал ответ «соответствующим образом», если данные о российских «наградах» Талибану подтвердятся

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика