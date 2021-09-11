 

Нежная творожная запеканка с ягодами или фруктами. Рецепт

11.09.2021, 22:24, Новости дня
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Ингредиенты (на форму диаметром 21 см):

600 г кисломолочного творога;
четыре яйца;
150 г сахара;
200 г сметаны;
150 г молока или сливок;
шесть столовых ложек манки;
щепотка соли;
ваниль (по желанию);
ягоды или фрукты (по вкусу).

Приготовление:

1. Форму выстилаем пергаментом, смазываем маслом и обсыпаем манкой. Разъемную форму снизу оборачиваем фольгой.

2. Все ингредиенты для запеканки смешиваем в миске и взбиваем блендером.

3. Выливаем получившуюся массу в форму, сверху можно выложить ягоды или фрукты, а также посыпать сахаром для образования корочки.

4. Выпекаем до образования сверху золотистой корочки, это примерно час при температуре 180 °С.

5. Готовой запеканке надо дать остыть и лишь после вынуть из формы.

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A post shared by СМАЧНІ ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ (@anny.cooking)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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